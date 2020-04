ルームシェア　★高円寺★大人気エリア★オートロック付★月3万～★即入居可

★Sharehouse ME★

新高円寺徒歩3分、高円寺徒歩9分、新宿まで電車7分、渋谷まで電車15分!

2019年12月、大人気エリア高円寺で新しいシェアハウスがオープン!

オーナーは海外生活で経験したシェアハウスの素晴らしさを日本でも広めたいと思っています。

近年増えつつあるシェアハウスですが、私たちのSharehouse ME は完全コミュニティ重視です。

住人はみんなオーストラリアや韓国など海外好きで、とっても仲良しです(^^)

~ Think of your happiness life ~

一緒に充実した日々を過ごしませんか?



◆物件情報

2LDKマンション(オートロック付)、ルームシェアタイプ、最大6名まで入居可能

【2名部屋】家賃4万円+光熱費1万円(税込)

【4名部屋】家賃3万円+光熱費1万円(税込)

※その他費用は一切かかりません!

※長期の方希望ですが、短期の方もご相談ください!



◆設備

冷蔵庫、2口コンロ、調理器具、食器、電気ケトル、電子レンジ

お風呂(浴槽付)、トイレ(ウォシュレット)、洗面台、ドライヤー、洗濯機

40インチTV、Netflix、無制限Wifi、任天堂Switch

各部屋エアコン、収納クローゼット、2段ベッド(布団セット付)、鍵付ロッカー

自転車置場無料、バルコニー(喫煙はバルコニーのみ可)



この度4人部屋のベッド1つに空きが出るので、ご希望の方はお早めにどうぞ(^^)♪



https://otsuka423.wixsite.com/website