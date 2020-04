駅まで徒歩4分 女性専用ハウス

新規オープン

神戸市長田区の女性専用シェアハウスです☆





市営地下鉄海岸線(夢かもめ)「苅藻」 徒歩4分

JR神戸線「新長田」 徒歩15分

JR神戸線「兵庫」 徒歩20分







3部屋個室があります。

家賃は2万5千円、3万円、3万5千円です。

部屋の広さは4.5畳~6畳くらいで、どの部屋も収納は大きめかと思います。





家賃の他に電気、ガス、水道代を、他の入居者と頭割りで支払っていただきます。

TV受信料、インターネット代は家賃に含まれます。





初期費用として3万円いただきますが、退去時問題なければ全額返金いたします。







*条件*

・他人の生活音が気にならない方

・協調性のある方

・10代から 20代の女性(年齢が離れていると上下関係ができやすくなるため。また家主(女)も若い頃はシェアハウスに住んでいたので、若い人を応援したいという気持ちから。)







ぜひお気軽に見に来て下さいね(*´∀`)♪









3 single rooms in 3 bed room house are available.

Newly refurbished.

Rent 25000yen-35000yen per a month excl bills.

Free wifi.

30000yen is required as refundable deposite.

Non smoker, female until 30y.o. only.

Easy going, generous people wanted.

Feel free to come and see the room:ー)