純日本風邸宅シェアハウス■2室募集(個室4.5万、女性専用ドミトリー2.5万)■光熱費ネット込■広い庭付■純日本家屋■敷地100坪■JR・京阪徒歩すぐ■二人入居可■家庭菜園OK■自転車、バイク駐車無料

|個室
|個室が提供できます
|喫煙/禁煙
|禁煙
|シェアハウス ?
|✓ 墨染ハウス
|地域
|? 京都市 伏見区
|最寄り駅
|
奈良線 ＪＲ藤森
近鉄京都線 伏見
京阪本線 墨染
|投稿日
|2020/04/21 23:25
|更新の有無 ?
|
更新有り
2020/04/22 00:15
|家賃 ?
|45,500円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
詐欺に注意(読む)
相手にお金を送らないで!
[webメール]
(★2020年4月21日更新★)
【京都/墨染シェアハウス Kyoto/ Sumizome Share House】
場所 : 京都市深草中ノ島町
■■■純日本風邸宅のシェアハウス!
大きな庭付きの趣きのある日本家屋です。古い家ですがしっかりとした建物でクオリティかなり高めです。お庭で家庭菜園もできます。
風呂、トイレ等は改装しているのでとてもキレイです。
■■■3WAYアクセス!
京阪「墨染駅」徒歩5分
JR「JR藤森駅」徒歩10分
近鉄「伏見駅」徒歩15分
スーパー徒歩5分。
◇◆◇募集中◇◆◇
◇◆◇◆Room5 (2020年5月13日から入居可能)
・家賃/月 Rent(monthly) ¥45,000円/月
・共益費 ¥500円/月
・洋室8畳。(「京間サイズ」なので、間取り図で見るより部屋も広めです。)
・光熱費ネット等は全て家賃に含まれています。
・2人で同じ部屋に入居される場合は15,000円追加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◆◇◆ROOM4 : 女性専用ドミトリー(相部屋/最大3名)
・洋室 12帖
・家賃/月 Rent(monthly) ¥25,000円/月
・共益費 ¥500円/月
・現在 1名入居中(日本人)
・部屋の写真は2段ベッドですが、現在はシングルベッド2台、ソファベッド1台。3人目の方はソファベッドになります。
・光熱費ネット等は全て家賃に含まれています。
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■■■その他詳細はHPへ!
「墨染シェアハウス」で検索できます。
ご興味のある方はお気軽にメッセージください。
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The House is a traditional Japanese house. It has a large, relaxing garden where you can pass the time.
It's ok stay with your partner/ friend at the room.
Easy Access! (JR, Keihan, Kintetsu)
・Sumizome station 5min on foot.(Keihan railway)
・JR Fujinomori station 10min on foot
・Fushimi station 15min on foot. (Kintetsu railway)
・Easy access to and from Kyoto Station, Gion area, Nara, and Osaka.
You can find our web site
"SUMIZOME SHARE HOUSE"
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