池袋駅徒歩12分サンシャイン近く30000円

|個室
|ドミトリーのみの提供です
|喫煙/禁煙
|喫煙可
|シェアハウス ?
|✓ やす
|地域
|? 東京都 豊島区
|投稿日
|2020/04/24 10:21
|更新の有無 ?
|
更新有り
2020/04/24 10:21
|家賃 ?
|30,000円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
詐欺に注意(読む)
相手にお金を送らないで!
[webメール]
池袋駅徒歩12分
大塚駅徒歩6分
光熱費込み30000円
ドミトリー
初期費用は家賃のみの30000円ですが
お金ない人も相談乗れます
試しに泊まってみるのもOKです
引っ越しする際に車出せます
一人暮らしからで荷物が多い方はトランクルーム契約してるんで荷物預かれます
上京される方は羽田や新宿まで車で迎えに行けます
管理人の人もいるので掃除などはこまめにしています
物件見学→契約→カギとお金を交換→引っ越し
の流れです
物件見学の際車で池袋北口まで迎えに行きます
宜しくお願いしますm(_ _)m❗
Ikebukuro station 12 minutes on foot
Otsuka Station 6 minutes on foot
Photothermal expenses included 30,000 yen
Dmitry
The initial cost is 30,000 yen for rent only
People without money can also consult
There are also properties of 25000 yen nearby
You can drive out when you move.
There are warehouses who have lots more.
Those who are coming up to Tokyo can pick up to Haneda and Shinjuku by car
Because there are people who are administrators, we clean up frequently
Field visit → contract → exchange key and money → move
It is the flow of
I will pick you up at Ikebukuro Kitaguchi by car when I visit the property
池袋站12分钟
大冢站6分钟步行
一个月30000日元
没有个人房
看房 →签合同 →交换钥匙和钱 →搬家
看房的时候我接开车来池袋的北口
中文服务没问题
我以前在上海三年了
ルームシェアジャパンは無料の掲示板サービスです。掲載の情報は各投稿者によるもので、投稿内容が本当かどうかや、それによって直接、間接に生じたどんな損失や被害について、運営者は一切の責任を持ちません。また、運営者は、いつでも、いかなる理由であれ、利用者に何らの通知をすることなく、内容を削除、修正、補充する権利を留保し、その結果については一切責任を負いません。投稿者・閲覧者は、以上の内容に同意した上でこのサイトを利用しているものとします。