新宿から2駅!! 即入居10畳部屋

|個室
|個室が提供できます
|喫煙/禁煙
|禁煙
|シェアハウス ?
|✓ チエ
|地域
|? 東京都 中野区
|最寄り駅
|
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上
都営大江戸線 中野坂上
|投稿日
|2020/05/01 10:50
|更新の有無 ?
|
更新有り
2020/05/01 10:50
|家賃 ?
|60,000円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
詐欺に注意(読む)
相手にお金を送らないで!
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☆★入居者募集!★☆
東京中心部にある住み心地抜群のお部屋の入居者を募集します。
即入居が可能です。
都心主要地へのアクセスも最高でどこに行くにもとても便利です。
都心にありながらとても閑静な住宅地にある戸建て物件です。
コンビニ、スーパー、レストラン、銀行、郵便局も近くにあります。
【家賃】
60,000円
【アクセス】
新宿駅からたった2駅の中野坂上駅(東京メトロ丸の内線、都営大江戸線)から徒歩6分
新宿駅まで自転車で約12分
【部屋について】
10畳フローリング
家具付き(ベッド、机、収納、引き出し、棚、鏡、冷蔵庫、ソファ)
エアコン付
Wi-Fi無料
【共用スペース】
トイレ、浴室、洗濯機、キッチンは共用となります。
光熱費は他の4人の入居者と等分して支払いになります。
内覧もできますので、ぜひお気軽にご連絡ください!
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★☆Available now☆★
A private room of the cozy house located in the central Tokyo is available now.
The house has a great access to downtown Tokyo.
The neighborhood is a very quiet residential area and it is close to everything. (convenient store, supermarket, restaurants, banks, post office)
【Rent】
60,000 yen/month
【Location】
Only 6 mins walk to Nakanosakaue station (Tokyo Metro Marunouchi Line, Toei Oedo Line) that is only 2 stops from Shinjuku station
About 12 mins bike-ride to Shinjuku station
【Room descriptions】
10 mat flooring room
Furnished (bed, desk, wardrobe, chest, shelf, mirror, fridge)
Air conditioner
Free Wi-fi
【Common area】
Share toilet, bathroom, washing machine and kitchen
Share Utilities with 4 other residents
Feel free to contact for a viewing!
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