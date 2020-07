静かな路地奥の町家シェアハウス◎光熱費込・エアコン完備◎バス停より徒歩3分◎

・静かな路地奥の町家シェアハウス、入居メンバーを募集中です!



・近隣は昔ながらの雰囲気を楽しめます。京都らしい路地奥にある町家です。



・国籍不問、留学生も社会人も大歓迎!



・原則6ヶ月以上の入居ですが、短期滞在もOK! (短期滞在の家賃は別途規定があります)



・全5部屋。全室エアコン完備!



・家賃は部屋によって変わりますが、23,000円〜36,000円 +共益費10,000円(水道光熱費、WiFi費用、町内会費込み)



・敷金、礼金:なし



・保証人:必要、いない場合は家賃2ヶ月分の保証金(退去時問題なければ返却)が必要です



・京都市バス停「建勲神社前」から徒歩3分!



・徒歩10分圏内に、コンビニ・スーパー有り



・入居者の方みなさんが共同で使われる消耗品類(洗剤、ごみ袋など)はシェアメイトみなさんで費用を分担していただいています。



・ご希望の方は見学可能です。お気軽にご連絡くださいね!







-We start another Machiya share house at the end of August, and looking for new tenants!

Old traditional MACHIYA house in the north area of Kyoto, you can enjoy authentic Japanese atmosphere.



-3-min walk from bus stop "建勲神社前 Kenkun Jinjya-mae "



-The rent depends on room (33,000JPY - 46,000JPY).

Please ask me for details.



-WiFi, utilities included.



-All rooms have air-conditioners.



-Short-term stay (1 month minimum) available.

Basically, tenants are supposed to live the house more than 6 months in minimum.

About special rent for short stay, please ask me for details.



-Renovation of the house will be completed in August.

If you'd like to have a look, please don't hesitate to contact me!

I'll arrange a date you can visit and see the room.