左京区吉田近衛町、一軒家の6畳個室、光熱費・wifi等全て込み

5LDK一軒家の個室、2階の和室6畳・洋室6畳で、入居者募集中!

水道光熱費、wifi、共用消耗品費込み!



【2階和室】

6畳、エアコン・2面窓・収納スペースたっぷりの押し入れ。



【2階洋室】

6畳、エアコン・南向きベランダ・押入・コートも掛けれるクローゼット

洋室は女性のみ募集です。(隣の女性の部屋とベランダが繋がっている為)



【共有スペース】バーカウンター風リビング、5人掛けソファー、ウォシュレット付トイレ、荷物部屋も有り。



入居者総数は4名になります。

ゲスト用に空室が1部屋有り、家族・友人が訪れる際、来客用の部屋としてお使い頂けます。

不動産屋・大家さんより、正式にシェアOKを頂いている物件です。

ペットは大小問わずNGです。



【住所】左京区吉田近衛町



【アクセス】市バス201・206、バス停【近衛通】

京都駅や四条河原町へ、乗り換え無しで行けます!



月額賃料:45000円(水道光熱費・インターネット・共用消耗品費 含む)

初期費用:30000円



夢を追っている人、色んな趣味・特技を持っている人、大歓迎!

私はイタリアに1年半滞在歴有り。イタリア語勉強中の方なら、お手伝いします!

まずはお気軽にお問い合わせください!



affittasi camera

tipologia: casa indipendente

stanza: misura media in stile europeo

numero locali: 5, ogni stanza ha il condizionatore d'aria

caratteristiche: salotto, cucina, bagno con vasca, giardino, spazio biciclette, internet wireless

prezzo: per una stanza 45000yen spese incluse (elettricita', gas, acqua, internet, spese comuni)

commissione: 30000yen (una volta sola, per entrare)



molto vicino all'universita' di kyoto, con la bici ci vogliono 2 minuti, per quella di doshisha ci vogliono 10 minuti.

vicino a casa ci sono tanti posti turistici; santuario heian, padiglione d'argento, passeggiata dei filosofi, ecc.



e' la casa luminosissima, e il vicolo davanti alla casa e' pedonale, quindi molto sicuro e tranquillo.



contattami in italiano!!!