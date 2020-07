下北沢　シェアハウス　下北沢駅まで徒歩4分

下北沢駅まで徒歩4分です。内見は、いつでもできます。徒歩3分ほど歩けば、下北沢の街に行けます。下北沢は、古着の町、飲み屋街など言われていたり、ライブハウスなどがあり、芸人や、ミュージャンなどがよくいます。そして、下北沢駅から4分で渋谷駅にいけます。交通機関はかなり充実しています。



お部屋

• 個室5畳(洋室)

•52,000円/月 (+光熱費)

•8月1日から入居可能 •敷金20,000円 交通機関

•京王線、小田急線、下北沢駅から徒歩4分

•渋谷駅まで、電車で約4分

•新宿駅まで、電車で約7分



いつでもお気軽に連絡ください。





Shimokitazawa Station is a 4-minute walk. You can look inside at any time. If you walk about 3 minutes, you can reach Shimokitazawa. Shimokitazawa is often said to be a second-hand clothing town, bar area, live houses, etc., and often has entertainers and mugen. And you can go to Shibuya station in 4 minutes from Shimokitazawa station. Transportation is quite substantial.



The room

• Private room 5 tatami mats (Western style)

• 52,000 yen/month (+ utility bill)

•Available from August 1 •Security deposit ¥20,000 Transportation

• 4 minutes walk from Keio Line, Odakyu Line, Shimokitazawa Station

• About 4 minutes by train to Shibuya Station

• About 7 minutes by train to Shinjuku Station



Please feel free to contact us anytime.