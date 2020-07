駅まで徒歩4分☆ 女性専用ハウスシェア

☆新規オープン☆

全室空いています!

神戸市長田区の女性専用一戸建てでのシェアになります。





市営地下鉄海岸線(夢かもめ)「苅藻」 徒歩4分

JR神戸線「新長田」 徒歩15分

JR神戸線「兵庫」 徒歩20分





*家賃*



個室A:22,000円

洋室6畳くらい

2畳分くらいの収納スペース。

ベランダに洗濯機が置いてあり、夜間早朝以外は他の入居者が部屋を出入りするため、夜間早朝以外は部屋の鍵はかけられません。

貴重品収納庫(小型金庫)あり。

目隠しできる長いカーテンつき。



個室B : 27,000円

和室4.5畳

1.5畳分くらいの収納スペース

南向き



個室C : 32,000円

洋室5~6畳くらい

3畳分くらいの収納スペース



全ての部屋でテレビ視聴可能です(テレビ本体は各自ご用意下さい)。





家賃の他に電気、ガス、水道代は頭割りでお支払いいただきます(入居月と退去月は日割りです)。

計算は基本的に入居者にしていただきますが、ご希望であれば当方でいたします。



TV受信料、インターネット代は家賃に含まれます。



敷金、礼金、保証人は不要ですが、入居前に保証金として3万円お預かりさせていただきます。

保証金は退去時問題なければ全額返金いたします。



なお通常の賃貸借契約では、退去にあたり入居時の状態に戻す原状回復義務が借りる側に課されますが、当方では普通に暮らしていて傷む部分に関しては問題ありません。



またクリーニング代も請求しませんが、退去時にはしっかり目に清掃をお願いします。





脱衣室はなく、使用時の脱衣スペースはカーテンで仕切っていただきます。



洗濯機は21時~9時まで使用できません。



狭い一軒家でのシェアになりますので、ご理解いただける方にお願いします。





生活家電、調理器具、食器類、寝具等、一通り揃えています。





内覧随時募集しています。

お気軽にお問い合わせください!







3 single rooms in 3 bed room house are available in Kobe.

4 mins to Karumo station on subway Kaigan line.

22000yen-32000yen per a month excluding utility bills.

30000yen refundable deposite is required.

Non smoker female only.

Feel free to contact me!