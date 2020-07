池袋駅徒歩12分サンシャイン近く30000円

池袋駅徒歩12分

大塚駅徒歩6分

光熱費込み30000円

ドミトリー



初期費用は家賃のみの30000円ですが

お金ない人も相談乗れます



試しに泊まってみるのもOKです



引っ越しする際に車出せます

一人暮らしからで荷物が多い方はトランクルーム契約してるんで荷物預かれます



上京される方は羽田や新宿まで車で迎えに行けます



管理人の人もいるので掃除などはこまめにしています



物件見学→契約→カギとお金を交換→引っ越し

の流れです

物件見学の際車で池袋北口まで迎えに行きます



宜しくお願いしますm(_ _)m❗





Ikebukuro station 12 minutes on foot

Otsuka Station 6 minutes on foot

Photothermal expenses included 30,000 yen

Dmitry



The initial cost is 30,000 yen for rent only

People without money can also consult



There are also properties of 25000 yen nearby



You can drive out when you move.

There are warehouses who have lots more.

Those who are coming up to Tokyo can pick up to Haneda and Shinjuku by car



Because there are people who are administrators, we clean up frequently



Field visit → contract → exchange key and money → move

It is the flow of

I will pick you up at Ikebukuro Kitaguchi by car when I visit the property



池袋站12分钟

大冢站6分钟步行

一个月30000日元

没有个人房



看房 →签合同 →交换钥匙和钱 →搬家



看房的时候我接开车来池袋的北口



中文服务没问题

我以前在上海三年了