MIYAKO HOUSE 京都北野 share house in Kyoto

MIYAKO HOUSE



Address: Kameya-cho, Shenpon Nakatachiuli, Kamigyo-Ku, Kyoto.

Rooms: 7 mat X 7rooms



Rent: ¥ 32,000yen / a room / Month

Sharing fee: ¥ 10,000yen (gas,electricity,water, Internet, laundry, etc.)

Deposit: ¥ 32,000yen



*Special room for STUDENT!!

Rent: ¥ 28,000yen / a room / Month

Sharing fee: ¥ 10,000yen (gas,electricity,water, Internet, laundry, etc.)

Deposit: ¥ 28,000yen



Ritsumeikan Uni bus 10 minutes bicycle 15 minutes;

Doshisha Uni bus 10 minutes bicycle 15 minutes;

Kyoto Uni bus 15 minutes bicycle 15 minutes;

Subway Nijojo station bus 5 minutes bicycle 10 minutes.



Supermarket walk 3 minutes;convenience store walk 3 minutes;

Bank walk 3 minutes; bus stop walk 3 minutes;

McDonald`s walk 3 minutes; Police station walk 1 minutes.



Contact: TONY

MIYAKO HOUSE 京都北野



英会話好き、国際交流好きな人集れ!!!

住所: 京都市上京区千本中立売亀屋町



国籍不問、留学生も日本人学生も若い社会人の方も大歓迎です。

部屋数:7畳個室 X 7室 (4階4室は女性専用)



家賃:32000円/1室/1月

共益費:10000円(ガス電気水道、インターネット、ランドリー等含む)

保証金家賃1か月分、礼金なし、敷金なし、保証人応相談。火災保険要。

キッチンとシャワーは共同使用。



*スペシャル ルーム 学生専用!!

家賃:28000円/1室/1月

共益費:10000円(ガス電気水道、インターネット、ランドリー等含む)

保証金家賃1か月分.



立命館衣笠バス10分自転車15分;

同志社今出川バス10分自転車15;

京都大学百万遍バス15分自転車20分;

地下鉄東西線二条城前バス5分自転車10分。



スーパー歩く3分、コンビニ歩く3分、銀行歩く3分、バス停歩く3分、

マックドナルド歩く3分、すき家歩く1分、警察交番歩く1分。

バス201、206、46、50は京都駅、四条、二条城、出町柳へのアクセスが便利です。





連絡先: TONY

