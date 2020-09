個室有シェアハウス☆家具・家電付き!

角部屋・個室に空室がでました!

家具・家電付きで即入居可能

初期費用格安で生活スタート☆

那覇まで10分、有名ビーチまでも15分でどちらへもアクセスGood!



当物件は各個室と共用部があり、個室には家具・家電をはじめ、カーテンや寝具、無線LANのインターネットなど、生活に必要なものがそろっていて、カバンひとつでお引っ越ししてもその日から不自由なく暮らすことが可能!(部屋にはベッド、冷蔵庫、机、収納タンス、Wifiが含まれています。)

■通常家賃 40,000円/月

■毎月別途12,000円の施設使用料(光熱費,ネット, 日用品)がかかります。

■入居管理料 10,000円→入居時のみ

施設使用料には水道、電気、ガス、インターネット、日用品代が含まれてます◎

入居にかかる初期費用合計:62,000円

翌月以降 52,000円



就職・転職等で他県から沖縄に引っ越して来て、初期費用を抑え、まずは一回スムーズに生活をスタートしたい方向け。(その間に仕事を見つけたり、新しい住居を見つける方もいます)

Buddy Asiaは沖縄で新生活を送る若者を応援いたします☆



Large private room available now!



Rent: 40,000 yen/month.

Utilities fee : 12,000 yen/month (Includes electricity, water, gas, internet, household things etc...)

Handling fee 10,000 yen→Only when you check in

Total moving cost is 62,000 yen only

From next month is 52,000 yen.



No need deposit and guarantor.

Fully furnished, WIFI, private room.

Located on Urasoe city which is close to Naha city. 15 min to Naha city and beach resort by bus. Only a 5 min walk to the bus stop and grocery store from house.

Good safe environment in great location.



A room is completely private with a key, so you can protect your privacy.

The room includes bed, fridge, air-conditioner, closet, desk and chair, internet etc...

Showers and toilets will be shared.

Minimum contract is more than 1 month.

welcome foreign student and business man and women in Okinawa!





■拥有单间的国际交流型合租房share house☆



无须押金、礼金、担保人☆1月以上起租☆

交通便利,乘公交车到那霸仅需10分钟,到著名海滩景点仅需15分钟!



■可以2人入住!





■本合租房各个单间内设备齐全,除了家具、家电之外,还配备有窗帘、被褥、无线网络等生活必需品,可以当日拎包入住,不会感到有任何不便之处!

(各单间内设备齐全。房间内配备有床、冰箱、书桌、储藏柜、Wifi)



■每月需要缴纳12,000日元的设备使用费(包括水电费、网络、日用品)。

设备使用费中包括水、电、煤气、网络、日用品◎



■入居管理料 10,000日元(only when checking in)



■本合租房坐落于国道58号沿线一处娴静的住宅区内,步行至屋富祖公交站仅需5分钟,到那霸市中心也仅需15分钟车程。





■特别适合于因为就职或者工作调到等原因由其他县搬迁到冲绳的人,既可以控制初期费用又可以马上顺利开始新的生活。(在此期间,有的人找到了新的工作,也有的人找到了自己的新居)

Buddy Asia愿意为在冲绳开始新生活的年轻人提供支持与协助☆