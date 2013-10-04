環境抜群 大阪大 学吹田 キャンパス近いShare House in Kitasenri (close to Osaka university)　

|個室
|個室が提供できます
|喫煙/禁煙
|禁煙
|シェアハウス ?
|✓ KEN
|地域
|? 大阪府
|最寄り駅
|
阪急千里線 北千里
北大阪急行電鉄 千里中央
大阪モノレール線 千里中央
|投稿日
|2020/09/15 02:33
|更新の有無 ?
|
更新有り
2020/09/15 02:34
|家賃 ?
|30,000円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
詐欺に注意(読む)
相手にお金を送らないで!
[webメール]
全個室 環境抜群の高級住宅街シェアハウスです。部屋数は5部屋で学生(大学生 留学生) ・ 社会人が仲良くシェアしています。安全な場所なので女性の方もOKです。留学生活に協力できれば幸いです。
部屋代は、部屋の大きさや設備により異なります。また水道光熱費やネット関連費用,保険料の分担金が別途必要です。(合計7000円程季節により異なります。) 早い方から優先的に部屋を選んでいただきます。全個室です。
すぐに生活できるよう家具・洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ ネット環境 食器 ベット 寝具など全てそろっています。大阪大学吹田キャンパスまでバイク5分 自転車10分 北千里駅までバイク3分 自転車5分 徒歩10分 (必要な方には各1台 自転車または原付バイク無料貸出します。)
ハウスシアの規則を守れない人はご遠慮ください。(基本1年契約・短期契約可能)
お近い方は、入居時の引っ越し軽荷物搬送を小型トラックにてお手伝いします。各部屋エアコン電気科は、個別メーターにて管理、個人消費分のみ。無料貸出し自転車:ミニバイク各人一台使って頂けます。
Share House in Kitasenri, Osaka (close to Osaka university)
( We welcome female tenant)
It is a share house in nice and quiet area.
We have 5 rooms and accept Japanese and international students and adults.
Kitasenri is a safety place. Therefore, it is good for women to live.
Rent depends on the size of the room and equipment
From 29000 yen per month. This is not including Electricity,Gas fee, Water and sewerage charge, WI-Fi (about 7000yen per month.It is not not including Electricity of the each room's air conditioner. ) Furniture, a washing machine, a refrigerator, and microwave oven Internet Tableware Bed Bedding
It can live immediately.
Short-term stay also welcomes
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