新宿駅、渋谷駅付近にて

|個室
|個室のみ連絡してください
|喫煙/禁煙
|禁煙
|ニックネーム ?
|✓ Ren
|地域
|? 東京都 新宿区
|最寄り駅
|
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|投稿日
|2020/11/16 12:59
|家賃 ?
|70,000円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
[webメール]
男性、24歳のセクシャリティはゲイです。新宿、渋谷付近アクセスしやすいところで借りたいです。
職業はIT企業にて働いていて、基本はテレワークになります。
予算は全部込みでMAX80000円まで、個室希望です。英語も喋れますのでもし必要であれば。
まずは内覧から行かせていただければと思っています。
よろしくお願いいたします。
I'm a 24 y/o gay man, looking for "roomshare" in the Shinjuku or Shibuya area.
I work for an IT company, teleworking normally.
The budget is 80000 yen max and I'd like to have a private room.
Feel free to message me if you have an availability, I'd like to check the place first.
I have studied in Australia and the US, and worked in HK for a couple of months so English isn't a problem.
Thanks!
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