新宿駅、渋谷駅付近にて

男性、24歳のセクシャリティはゲイです。新宿、渋谷付近アクセスしやすいところで借りたいです。

職業はIT企業にて働いていて、基本はテレワークになります。

予算は全部込みでMAX80000円まで、個室希望です。英語も喋れますのでもし必要であれば。

まずは内覧から行かせていただければと思っています。

よろしくお願いいたします。



I'm a 24 y/o gay man, looking for "roomshare" in the Shinjuku or Shibuya area.

I work for an IT company, teleworking normally.

The budget is 80000 yen max and I'd like to have a private room.

Feel free to message me if you have an availability, I'd like to check the place first.

I have studied in Australia and the US, and worked in HK for a couple of months so English isn't a problem.

Thanks!