新宿駅、渋谷駅付近にて

No.220276 部屋求む
個室 個室のみ連絡してください
喫煙/禁煙 禁煙
ニックネーム ? Ren
地域 ? 東京都 新宿区
最寄り駅
投稿日 2020/11/16 12:59
家賃 ? 70,000円(月額)
性別 気にしない ?
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男性、24歳のセクシャリティはゲイです。新宿、渋谷付近アクセスしやすいところで借りたいです。
職業はIT企業にて働いていて、基本はテレワークになります。
予算は全部込みでMAX80000円まで、個室希望です。英語も喋れますのでもし必要であれば。
まずは内覧から行かせていただければと思っています。
よろしくお願いいたします。

I'm a 24 y/o gay man, looking for "roomshare" in the Shinjuku or Shibuya area.
I work for an IT company, teleworking normally.
The budget is 80000 yen max and I'd like to have a private room.
Feel free to message me if you have an availability, I'd like to check the place first.
I have studied in Australia and the US, and worked in HK for a couple of months so English isn't a problem.
Thanks!

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