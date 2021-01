船橋日大前　6畳の部屋　8畳部屋が空いてます。

東葉高速線 船橋日大前駅 自転車(無償貸与)で5分の戸建てハウス・シェアです。船橋日大前駅周辺には、

大手スーパー マミーマート、セブンイレブン、100円ショップダイソー、しまむら、GAST

Mac 、ケイヨー2 etc. etc. がありとても便利です。

大手町駅まで約40分、都心に通う方にも便利!

徒歩 13分

お部屋代賃料 33,000円

管理費 なし

敷金/礼金 なし

保証金 なし

Deposit 10000円 ( 退室時に光熱費用を清算しご返却いたします )

光熱費用 入居者で均等割り 平均:3000円~5000円/月





所在階/建物階数 2階だて

建物構造 木造

駐車場 有り 現状 駐輪場

入居可能日 いつでも OK



■設備

共用スペース: 14帖リビング・キッチン、ダイニング・テーブル、椅子x4、ソファ-x2、TV29inch、食器棚、大型冷蔵庫、オーブンレンジ、炊飯器、電気ポット、各種調理器具類、食器類、洗濯機、寝具等(個室ベッド)個室TV21inch ( 小型冷蔵庫がおいてあります)