銀閣寺・哲学の道ちかくの昭和の一軒家シェアハウス

場所は哲学の道、銀閣寺や法然院の近くの静かな住宅地です。

毎日散歩で哲学の道を歩ける、最高の立地です。

近くに銭湯(銀水湯)、24時間のスーパーやコンビニ、ドラッグストアがあります。



【こんな方におすすめ】

・不必要な交流、飲み会、食事会など一切ありません。

・勉強、読書、仕事、自分の時間、他人との距離を大切にしたい方。



【住所・写真・入居可能日】

住所 京都市左京区浄土寺下南田町

デポジットなし

入居月/退去月の、日割り計算を行っています。



写真のリンクです。

共有スペース https://photos.app.goo.gl/AWZgieROaDjD39uf2

お部屋 https://photos.app.goo.gl/taiVNTB1KxMow4nUA

2021年2月1日より入居可能です。



【管理人の仕事】

ゴミ出し、共有スペースの掃除(週に一度)

ゴミ袋、トイレットペーパー、キッチン用洗剤などは管理人か補充しています。



【費用】

・保証金 0円

・共益費 10,000円[wifi、水道光熱費、共用スペース掃除・管理費・雑費]

・家賃35000円+共益費10000円になります。





【こんなところです】

・およそ5畳フローリング、エアコン、ベッド、机、椅子、窓2つ。布団、枕、布団カバー類をご用意します。Free-wifi。玄関先に自転車の駐輪可能です。

・庭で好きなもの育てられます。

・外に洗濯物を干せます。

・家は昭和風の庭付き一戸建てです。

・全5部屋。現在3人20代~30代の日本人男女が住んでいます。

・テレビはありません。

・オーナはゲストハウス業(歴13年)を営んでいます。



ご質問、相談はお気軽にお電話、もしくはEメールをください。

代表 ゆき



Rent 35,000 yen /a room /month

10,000[Utility costs /cleaning/wifi]

Deposit 0 yen Common space kitchen, bathroom , laundry Room 5 tatami mat floor, private balcony, air-conditioner, desk, bedding



Move possible Date from 1th Feb, 2021 ~

Location 3 minits walk from Philosophy Pass