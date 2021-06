I WANT TO FIND A SHARED ROOM IN SAIJO CITY - I CAN TEACH ENGLISH AND IM LEARNING JAPANESE

こんにちは

私はオーストラリアから戻ったばかりで、もともとはスリランカから来ました。ビーチや動物がいる美しい島です。西条市でエンジニアとして働くつもりです。上記の価格で、西条市で場所を探しています。私も日本語を学んでいるので誰かに見えます、そして私はあなたにとても良い英語を話すことを教えることができます。

私はあなたと分かち合うことができる食事も作ります。

日本の文化に感銘を受けました。暇なときは、ボランティア活動をして、世界旅行の経験を皆さんと共有したいと思います。

LINEdan.mathotaのim。



お問い合わせください。日本に5年間滞在したいです

すべてを愛して







HELLO

I just returned from Australia and im originally from Sri Lanka. which is beautiful island with beaches and Animals. I intend to work in Saijo city as an Engineer. Im finding a place in SAIJO city, for the above price . I look someone becouse i also learning Japanese, and i Can teach you very good English Speaking .

I also cook meals where i can share with you.

Im impressed with Japanese culture and when i have spare time i would like to do volunteering and share my world travel experiance with you.

im in LINE dan.mathota.



Please contact. I would like to stay 5 years in JAPAN

LOVE YOU ALL