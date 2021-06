三鷹市、ICUより数分、閑静な住宅地の3LDK



私は海外にかかわるボランティアをしており、今はここには住んでいません。

よって、ルームメートは身元もしっかりとされた、ちゃんとした仕事をお持ちの

方々です。

今まで全く問題がでない家で、 部屋・使用期間で、3 - 4万円程度を考えています。

お気軽にご連絡ください。



〒 181-0016 東京都三鷹市深大寺3 ( ICU高校まで300M )

武蔵境駅まで徒歩20分。バスでは5分。バス停「第二住宅」まで徒歩2分。

三鷹駅からですと10分。バス停「西野」まで徒歩5分。

静粛度・日当たり、最良。 全室エアコン冷暖房。自転車一台。



一階: LDK8畳、広めの玄関、浴室、トイレ、樹木の前庭。

冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、ガスレンジ、食卓、食器類(少々)



二階: トイレ、洗面所

Rm A : 南、和室 ≒ 8.0畳、ベランダ

Rm B: 南、洋間、8畳+0.5畳収納スペース

Rm C: 北、和室、4.5畳 + 0.5畳ふすま ( A, B, C は互いに離れた構造 )



【別途、必要に応じて: 隣のA-House 内】 1⃣駐車場、二台分 2⃣防音室





