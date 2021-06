半年ほどお貸しできます。

小金井市最寄り駅は中央線東小金井駅です。

インターネット込だと50,000円です。

1DK、風呂トイレ別、駅まで徒歩12分、家具家電揃ってます。

部屋内での喫煙は不可

外に出れば吸えます。



Rent including internet is 50,000 yen,

One room and small dining and kitchen

Separate bath and toilet

12 minutes walk to the station

Most of the furniture and home appliances are available

Smoking in the room is prohibited

You can smoke outside