半年ほどお貸しできます。

|喫煙/禁煙
|禁煙
|ニックネーム ?
|✓ トモ
|地域
|? 東京都
|投稿日
|2021/06/14 18:47
|更新の有無 ?
|
更新有り
2021/06/14 19:13
|家賃 ?
|45,000円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
詐欺に注意(読む)
相手にお金を送らないで!
[webメール]
小金井市最寄り駅は中央線東小金井駅です。
インターネット込だと50,000円です。
1DK、風呂トイレ別、駅まで徒歩12分、家具家電揃ってます。
部屋内での喫煙は不可
外に出れば吸えます。
Rent including internet is 50,000 yen,
One room and small dining and kitchen
Separate bath and toilet
12 minutes walk to the station
Most of the furniture and home appliances are available
Smoking in the room is prohibited
You can smoke outside
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