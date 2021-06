馬込沢駅より徒歩10分　

東武野田線の馬込沢駅より歩いて10分

敷地内に駐車場がありますので

普通車の持ち込みが可能です。



8畳 room is about 9.5 square meters

5畳room is about 7.0 square meters



東武野田線 アーバンラインの馬込沢駅より歩いて10分 駅ビル内にスーパー

100均 有ります。Welcia ・ デニーズ・ドミノPIZZA・銀だこ が歩いて5分です。



★ 共有設備:冷蔵庫・洗濯機・レンジ・コンロ お貸しできる部屋には小型冷蔵庫

が設置してあります。



入居の際は、身分証明書の提示が必要です。

規約書を作成してあります。

・ 預かり金 10000円

( 退去時に光熱費を清算して、 残額を返却します。 )

※ 自転車の 無償貸与可能です ご利用ください。



・ ※外国の方は、 ・パスポート・外国人登録証・身分証明書のコピー が必要です。



・ 就職活動・勉強に集中したい方 駅にも比較的近く 東武線沿線利用者には便利です。



よろしくご検討ください。