★The　vintage　terrace　 ASAGAYA...大型1SLDKマンション

久々に空きが出ましたので、大家(個人)より、直接募集をかけさせていただきます。なお、本物件はシェアルームなどではなく

普通の賃貸物件となります。



元々、1970年に富裕層の私邸として建築されました。その後、当初の良きテイストを残しつつも実用性と個性を加えた改修工事を重ねて現在の建物が完成いたしました。鉄筋コンクリート造3階建てとなりますが、1階:Japanese with western room 2階:Bian

co room 3階:Japanese modern roomの3部屋より構成された1フロア1住戸のみの、完全プライベートフロアとなっております。今回募集をさせていただきますお部屋は1階部分の「Japanese with western room」約54㎡となります。面積54㎡の広さといたしましては、通常、2LDK~3DKの部屋割りとなることが一般的ですが、本部屋は1LDKとなっておりますため、お部屋を贅沢にゆったりと使われたい方には快適な空間になることかと 存じます。また、別に約2帖程のサービスルームも完備されており、昨今需要の高まる「ワークスペース」としてもご利用いただけます。なお、通常の諸設備に加えて、インターネット・ケーブルテレビ87Chが無料でご利用いただけるほか、水道使用料もオーナー負担とさせていただいているために同じく無償でご使用いただけます。多文化豊かな言わずと知れた都内屈指の人気地「阿佐ヶ谷」。一度阿佐ヶ谷に住むと離れられなくなり土着性が高いと云われている街。飲食文化も豊富で、本件界隈にも点在する各名店も普段使いしていただくことが可能となります。

素敵な街で素敵な暮らしをご堪能下さいませ。



【募集条件】

◆敷金:1か月

◆礼金:1か月

◆不動産仲介料:不要

◆更新料:なし

◆保証人:不要 ※保証会社へご加入いただきます。初回保証料:家賃の50% 以後、1年毎に10,000円

◆火災保険:要加入

◆その他:ペット不可 楽器演奏不可 バイク置場なし 駐輪場あり



【物件プロフ】

◆交通:JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩7分

◆建物:鉄筋コンクリート造3階建 1970年竣工・1993年・2014年大規模リニューアル工事施工済み

◆部屋:1SLDK 54.46㎡ 諸設備完備



以上となります。なお、内装改修工事が完了いたしましたので、いつでも内覧いただけます。お気軽にお問い合わせをお待ち申しております。

大家拝