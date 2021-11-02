最上階の南西の角部屋♪遂に空きました○鉄筋コンクリート造且つ免震建物!

ヴェリテ石神井台301号室



【ライフインフォメーション】

「クリエイトS・D練馬石神井台店」徒歩2分、「ファミリーマート上石神井北小学校前店」徒歩3分、「ライフ石神井台店」徒歩6分、「石神井公園」徒歩7分、「オザキフラワーパーク」徒歩13分等、徒歩圏で様々な利便を享受できる恵まれた住環境



【交通】

◎西武新宿線「上石神井」徒歩15分

急行で「高田馬場」迄13分、「西武新宿」迄16分

◎西武池袋線「大泉学園」徒歩18分、「石神井公園」徒歩26分

通勤急行(準急)で「池袋」迄16分

○東京メトロ有楽町線「永田町」、「有楽町」・副都心線「渋谷」、東急東横線「横浜」、みなとみらい線「みなとみらい」方面へも乗換無直通一本でアクセス至便

□西武バス、関東バス 乗換無一本 豊富なバス便

バス停「庚申塚」徒歩1分

「上石神井駅」4分、「大泉学園駅南口」6分、「石神井公園駅北口」8分、「西荻窪駅」20分、「成増町(地下鉄成増)」31分

バス停「富士街道」徒歩3分

「大泉学園駅南口」5分、「武蔵関駅入口」8分、「上井草駅」13分、「吉祥寺駅」23分、「荻窪駅」27分、「阿佐ヶ谷駅」39分

◎関越自動車道、東京外環自動車道「大泉」料金所3.2km



【環境設備】

○治安が良く、閑静な住宅街、最上階、眺望良好、角部屋、出窓、二面採光、南向き陽当り抜群、風通し良好、広々使い易い間取、広い間取、和室、洋室、リビング、ダイニング、清潔感ある室内、高級感あるデザイナーズ、防音(遮音)性優、断熱(遮熱)性高、重厚な鉄筋コンクリート造、中堅ゼネコン奥村組施工の免震建物、ハザードマップ上大雨でも安心安全、とても便利で魅力的な住環境です。

○敷地内、アスファルト敷、平置、自走式、365日24時間使用可能、出入口シャッター付、駐車場・バイク置場・原付置場

○屋根付無料駐輪場、マンション専用資源・ゴミ置場(集積所)、飲料自動販売機、消防設備、避難器具、避難梯子、火災報知器、物干し金物、バルコニー、ベランダ、テラス、玄関ホール、シューズボックス、下駄箱、収納、クローゼット、フローリング、フロアタイル、クッションフロア、畳、障子、壁紙、クロス、エアコン、冷暖房、照明、ユニットバス、バストイレ別、温水洗浄便座(ウォシュレット・シャワートイレ)、脱衣スペース、室内洗濯機置場、洗濯機パン、ワンタッチ水栓、システムキッチン、ガスコンロ設置可、経済的な都市ガス、公営水道、公共下水(排水)、東京電力、地上デジタル放送、BS、CS、CATV、固定電話回線、インターネット(フレッツ光)等充実した(新品・ピカピカ)設備、嬉しいインテリア満載

○造作,カスタマイズ、DIY可

改装内容や設備交換を事前に弊社の承諾を得ることで原状回復義務無

和室→洋室、2DK→1LDK等

○保守メンテナンス等法令遵守、コンプライアンス重視、モラルが高くマナーの良い賃借人、プライバシーも安心、セキュリティー面も安全で快適、エントランス部分に季節ごとの飾付、お洒落なファサード



【募集要項】

○年齢不問、職業不問、単身赴任、契約社員、派遣社員、フリーランス、フリーター、パート、アルバイト、インターン、研修生、求職中、これから就職、現在離職中、無職、連帯保証人不要システム採用、保証会社、火災保険・借家人賠償保険・家財保険、クレジットカードでポイントが貯まりお得にお引越、分割・リボ払い等で初期費用を抑えたい、初期費用分割、仲介手数料無料0円、敷金無0円、礼金無0円、保証金無0円、償却無0円、敷引き無0円、更新料、リーズナブル、コストパフォーマンス、お値打ち、激安家賃・格安家賃・管理費・共益費、フリーレント等ご要望に柔軟に対応致します。

○ルームシェア、2人入居、二人入居、友人同士、友達同士、男女、同棲、カップル、新婚、夫婦、家族、ファミリー、ディンクス、兄弟姉妹、子供、赤ちゃん、母子家庭、父子家庭、親子、高齢者、お年寄り、ミドル、ミレニアル、セカンドハウス、サロン、ギャラリー、アトリエ、セミナー、スクール、レッスン、教室、工房、ワークショップ、テナント、オフィス、レンタルスペース、コワーキングスペース、バーチャルオフィス、貸会議室、SOHO、事業用、住居兼事務所・店舗・倉庫、トランクルーム、ストレージ、ガレージ、保管展示、資材置場、作業場・作業所、多目的利用、法人契約、法人登記、車庫証明、許認可取得等の諸条件も大家直接ご相談に応じます。



【申込】

部屋はリフォーム・リノベーション、クリーニング済、即日ご入居可能です。共用部も常時綺麗きれいに清掃しております。

Super Collection Inc. 03-5261-7777(代)年中無休365日24時間対応「ルームメイト見た」で割引キャンペーン中、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

追記分 https://roommate.jp/apt_have/47684