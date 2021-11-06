|個室
|個室が提供できます
|喫煙/禁煙
|禁煙
|シェアハウス ?
|✓ MIYAKO
|地域
|? 京都市 上京区
|投稿日
|2021/11/06 19:45
|更新の有無 ?
|
更新有り
2021/11/06 19:45
|家賃 ?
|32,000円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
詐欺に注意(読む)
相手にお金を送らないで!
[webメール]
MIYAKO HOUSE 京都北野
英会話好き、国際交流好きな人集れ!!!
住所: 京都市上京区千本中立売亀屋町
Room mates:
*ladies:
Japanese, office lady.
French, working holiday.
American, teacher of a language school.
*gentlemen:
Chinese, office worker.
Japanese, student of Kyoto University.
Japanese, student of Kyoto University.
国籍不問、留学生も日本人学生も若い社会人の方も大歓迎です。
部屋数:7畳個室 X 7室 (4階3室は女性専用)
(5階屋上楽器練習可7:00~21:00。室内での楽器練習は要相談!)
家賃:32000円/1室/1月
共益費:10000円(ガス電気水道、インターネット、ランドリー等含む)
保証金家賃1か月分、礼金なし、敷金なし、保証人応相談。火災保険要。
キッチンとシャワーは共同使用。
*スペシャル ルーム 学生専用!!
家賃:28000円/1室/1月
共益費:10000円(ガス電気水道、インターネット、ランドリー等含む)
保証金家賃1か月分.
立命館大学衣笠バス10分自転車15分;
同志社大学今出川バス10分自転車15;
京都大学百万遍バス15分自転車20分;
地下鉄東西線二条城前バス5分自転車10分。
スーパー歩く3分、コンビニ歩く3分、銀行歩く3分、バス停歩く3分、
マックドナルド歩く3分、すき家歩く1分、警察交番歩く1分。
バス201、206、46、50は京都駅、四条、二条城、出町柳へのアクセスが便利です。
連絡先: TONY
///////////////////////////////////////////
MIYAKO HOUSE share house in Kyoto
Address: 692-4. Kameya-cho, Shenpon Nakatachiuli, Kamigyo-Ku, Kyoto.
Rooms: 7 mat X 7rooms
Rent: ¥ 32,000yen / a room / Month
Sharing fee: ¥ 10,000yen (gas,electricity,water, Internet, laundry, etc.)
Deposit: ¥ 32,000yen
*Special room for STUDENT!!
Rent: ¥ 28,000yen / a room / Month
Sharing fee: ¥ 10,000yen (gas,electricity,water, Internet, laundry, etc.)
Deposit: ¥ 28,000yen
Ritsumeikan Uni bus 10 minutes bicycle 15 minutes;
Doshisha Uni bus 10 minutes bicycle 15 minutes;
Kyoto Uni bus 15 minutes bicycle 15 minutes;
Subway Nijojo station bus 5 minutes bicycle 10 minutes.
Supermarket walk 3 minutes;convenience store walk 3 minutes;
Bank walk 3 minutes; bus stop walk 3 minutes;
McDonald`s walk 3 minutes; Police station walk 1 minutes.
Contact: TONY
/////////////////////////////////////////////
ルームシェアジャパンは無料の掲示板サービスです。掲載の情報は各投稿者によるもので、投稿内容が本当かどうかや、それによって直接、間接に生じたどんな損失や被害について、運営者は一切の責任を持ちません。また、運営者は、いつでも、いかなる理由であれ、利用者に何らの通知をすることなく、内容を削除、修正、補充する権利を留保し、その結果については一切責任を負いません。投稿者・閲覧者は、以上の内容に同意した上でこのサイトを利用しているものとします。