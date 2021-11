ビーチまで徒歩2分!!全室個室!!5LDK物件!!

今宿駅より徒歩10分

セブンイレブンまで徒歩1分

ビーチまで徒歩2分



家電・家具・生活用品全て揃えますので、即入居で即生活が出来ます。

4LDKシェアハウスです、現在(女性1名、男性1名)入居中!!

英語も日本語も両方話せる環境です!!



礼金として家賃の1ヶ月分を頂きます。



【設備】

キッチン、トイレ、浴室、個室5つ、各種家具、エアコン、free wifi



【家賃】

30,000〜33,000円



【光熱費】

その月にかかった分の人数割(基本料金はオーナー負担)



☆FUKUOKA☆ Private Room For Rent !!

Comfortable and affordable private room available !!



【Area】

Nishi-ku,Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan



The closest train station is Imajyuku (10 minute walk).

It’s very easy to get to Hakata station (15 mins).

Nearest Bus Stop(1 minute walk).

Nearest convenience store(1 minute walk).



【Utilities】

Refrigerator

Washing Machine

Fully equipped Kitchen

Wifi

Vacuum Cleaner

Bed



【Common Area】

Kitchen, living room, dining room



【The House】

5Private Room

1Dining Kitchen Room

1Rest Room

1Bath Room



【Rent】

Room ~¥32,000/per month