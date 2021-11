即入居可　多国籍/世代　杉並区の隠れ家、落ち着いた雰囲気のシェアハウス Tamahaus:)

**English below**



Room3,Room4即入居可!



インターナショナルなシェアハウスで、5人で住んでます。国籍(日本、イギリス、インド)、年齢(26-42歳)、性別(男2女2 1人募集中)、と国籍、性別、世代、お仕事(プロダクトデザイナー、英語教師、建築家)いろいろですので、多種多様な価値観を尊重しあって、生活しています。





人気エリアの新宿(家から約20分)、高円寺(自転車8分)、下北(自転車20分)へのアクセスがとっても便利! 川沿いのナイスなロケーション。昼は、川沿いをランニングしたり、散歩する人が行き来し、夜はとっても静か。杉並区のファミリーエリアに佇むアットホームな隠れ家的1軒家です。



猫居ます。基本、部屋にいますが、たまにリビングくることもあります。



2部屋を募集中。



--------------------------------------------------------------------

Room3(即入居可)

6畳和室 68000円/月(電気/ガス/水道/wifi料含)

2面に窓あり。収納スペース大。

デポジット 30000円(退去時返却)手数料20000円(入居時のみ)

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Room4(即入居可)

4.5畳和室 58000円/月(電気/ガス/水道/wifi料含)

2面に窓あり。

デポジット 30000円(退去時返却)手数料20000円(入居時のみ)

--------------------------------------------------------------------



*リビングに4K 50インチスマートテレビ! netflix4Kで楽しめます。

*玄関は、オートロック&アンロック、スマートロックです。

*全部コミコミ netflix、amazonビデオ、調味料までも。

*女性もいるので、女性の方も安心。

*家具は応相談。

*シェア自転車あります。ぷらっとコンビニに便利。

*快適なバルコニーにハンモック、DIYやガーデニングもできますよ!

*丸の内線方南町駅 800m 井の頭線永福町1.4㎞

*ごみ当番 5週のうち1週 / 毎週1パート掃除/ ハウスルールあり。内覧時ご説明致します。

*同居人、ペット大丈夫です!(同居人+20000、ペット∔10000円/月)



管理している私自身も住んでいるので、こだわって、設備ともに日々充実させています!



ぜひ、お気軽に、内覧に来てください。内覧後、お茶飲みながら、ご質問へのご回答、また家のことについて簡単にご説明させて頂きますm(_ _)m



Yuichi



〒166-0013 東京都杉並区堀之内1-20-5

tamahaus内

fabiidesign代表 Yuichi

www.fabiidesign.com





TAMAHAUS

2 rooms are now available!

if you love Shinjuku, Koenji or Shimokita, then this is just for u!!!

----------------------------------------------------------------------

Room3

Tatami style, 12m2

68000yen/month including utilities, wifi, netflix, amazon video, all

seasonings/condiments and any other costs.

50000yen deposit. 30000yen is refundable when you move out.

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Room4

Tatami style, 8m2

58000yen/month including utilities, wifi, netflix, amazon video, all

seasonings/condiments and any other costs.

50000yen deposit. 30000yen is refundable when you move out.

----------------------------------------------------------------------

GENERAL INFO.

2floors-Japanese house. nice riverside location. people strolling and jogging along the river in the daytime. super quiet at night.

sharing with 5 of us, 2 males and a female and two of YOU. mixed nationalities. i am living in the one of the rooms too.

*4K 50inch smart TV. 4k Netflix, amazon video shared!!

*smart lock with an entrance door. automatically lock/unlock.

*shared bike is available! handy to go to convenience store for snacks & beers.

*garden & balcony (enjoy gardening & napping on hammocks)

*including ALL SEASONINGS and CONDIMENTS!!

--other facilities--

electric functional toilet, Bluetooth speaker, microwave, rice cooker, coffee grinder, food blender, electric kettle, air purifier, dehumidifier, 2 sofas, camp tools, DIY tools and more items to satisfy you.

--station--

Honancho, metro Marunouchi-line 900m

Eifukucho, Keio Inogashira-line 1400m

Koenji, Chuo-line 2300m

sharing with someone/a pet is OK.

( ppl +20000yen/month pet +10000yen/month)

We have a cat. Basically he is in a private room, but sometime comes downstairs.

i am sure you like it!

Feel free to ask any question:)

cheers, Yuichi