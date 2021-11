一人でゆったり、ワーキングスペースお探しの方、オフィスシェアしませんか。 名古屋中区上前津2丁目

栄、名古屋駅にアクセスが容易なロケーションにある1~6人で使用できるシェアオフィスです。室外に共有トイレ、簡易キッチンがあります。



- 共有デスク

- ラップトップ用ロッカー(サイズ:38×27×27)

- インターネット(光)、Wifi完備

- 電気代

-トイレ(和式)

- 簡易キッチン: 冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機



オプションとして

- 共有スペース(ミーティングルーム、セミナールームとしてもお使いいただけます)

- 倉庫スペース(追加料金/ 応相談)

- オンラインショップ用配送デスク(追加料金/ 応相談)



用途:

デスクシェア/ シェアオフィス/ オンラインショップ/ 倉庫



<使用時間> 9:00~18:00 (応相談)

<保証金なし>

<月額賃料>

- ¥18,000 (1名)

- ¥35,000 (2名)

- 3名以上応相談



詳しくは問答マーケティングまでお問合せください。

Email:

電話:(052)331-3799



Office Share Downtown Nagoya

Location that is easily accessible to Kamimaezu Station. Includes shared toilets <Japanese style> and small kitchen.



USAGE

- Shared desk

- Laptop Locker (Size:38×27×27)

- Internet Hikari (Wifi)

- Electricity

- Toilet (Japanese style)

- Small kitchen: refrigerator, microwave oven, washing machine



OPTION

- Shared Meeting Room & Seminar Room

- Warehouse (Additional fees/ Negotiable)

- Shipping station for an online shop (Additional fees/ Negotiable)



Best for:

- Startups

- Online shop

- Warehouse



<Open Hours> 9:00~18:00(Negotiable)

<No deposit money>

<Monthly Rental Fees>

- ¥18,000 (1 people)

- ¥35,000 (2 people)

- Negotiable for 3 or more people



For more information, please contact Mondo Marketing.

Email:

Telephone: (052) 331-3799