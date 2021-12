二子玉川駅から徒歩2分、個室貸します。

(English follows. I used a translator but can speak in English, plz feel free to send a message. :))



現在3LDKを私(女性/会社員)が2室(寝室と物置)、

ルームメイトが1室、という形でシェアしてきました。



私が海外に3ヶ月間滞在するため、が退去するため、期間限定のルームメイトを募集しています。入居は12月20日以後可能、3月中旬までを期間とします。

(長期の方もご相談下さい。相談によって可能です。)



場所は、巨大ショッピングセンターのライズのすぐ目の前。

駅から徒歩たった2分のところにあるマンション、

なのにとっても静かです。

また、徒歩1分で多摩川の河原という、

とても恵まれた環境にあります。

河川敷にはサイクリングロードがあり、

ジョギングやサイクリングに最適です。





間取り

3LDK(マンションの3階)

リビングダイニング約12畳。

(キッチンには必要な器具、食器は完備していて

自由に使えます)

バストイレ別。

自転車置き場有り(無料)。

(私の自転車を貸せます。いる間は自由に使って下さい。)



貸し出しする部屋

約6畳フローリングの完全個室。

クローゼット、ベランダ、エアコン有。

角部屋で2方向に窓有り。陽当たり良し。

窓からは多摩川と田園都市線の電車が見えます。

ベッド、デスク、ドレッサー、本棚、

光ケーブル無線LAN完備(無料)。



家賃等

66,000円。

敷金礼金は不要ですが、

入居決定時にデポジットとして1ヶ月分の家賃をお預かりさせていただきます。(退去時に返却) 12月と3月は日割りに計算します。

光熱費は別途折半。



その他

・喫煙不可。



入居者は女性のみ。国籍も問いませんが、

定職に就かれている方を希望します。

保証人は不要ですが身分証と実家の連絡先の提示を

お願いします。



質問、見学希望等ございましたらお気軽にご連絡ください。



その際、必ず以下を明記してください。



・職業

・現在の住まいの形態(一人暮らし、実家、シェアなど)

・面談、内見可能日

・入居希望日



よろしくお願い致します。