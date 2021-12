日本人・外国人のルームシェア(Foreigner's room share)

I have an extra room that you can stay. 3F floor , There are TV and single bed and Internet wi-fi in your room.15,000JPY for a month .

If you want images of my room and any questions else you have, please messge me. Always welcome you. 15minutes from JR fukushima station.



交通 ★福島駅から歩いて15分。

☆大阪駅から歩いて25分。

★オートライトの自転車貸、今はネイティブな英語使えます。

☆キーボードあります(弾ける方部屋代更にべんきょう出来ます)

★勉強机、Bed、エアコン、Wi-fiあり(eo光 )



家•部屋:: 古い3階建家ですが、個室で鍵あり。

隣室: 英語圏バンガロールの女性2年以上住みで、男女気にしないに✔︎してますが、彼女と同性の在留資格有り外国人1名または日本人募集。



光熱費は節約志向の方は0円、シャワーのみ、ウオッシュレット、洗濯乾燥機、家電完備

和室カーペット&フローリング 古い家なので興味本位の方はご遠慮ください。

1室:15,000

2室:20,000

お一人住み

自営業の方は光熱費実費要。

ドミからの移動応援