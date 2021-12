即入居可!　二子玉川徒歩2分 6畳フローリング個室(二面採光)

English follows after Japanese



現在3LDKを私(女性/フリーライター)が2室(仕事部屋と寝室)、ルームメイトが1室、という形でシェアしてきました。

ルームメイトが退去したため、現在新たなルームメイトを募集しています。



場所は、巨大ショッピングセンターのライズのすぐ目の前。

駅から徒歩たった2分のところにあるマンション、なのにとっても静かです。

また、徒歩1分で多摩川の河原という、とても恵まれた環境にあります。

河川敷にはサイクリングロードがあり、ジョギングやサイクリングに最適。

夏には恒例の多摩川花火大会も楽しめますよ。





<間取り>

3LDK(マンションの3階)

リビングダイニング約12畳。

(キッチンには必要なものは完備していて自由に使えます)

バストイレ別。

自転車置き場有り(無料)。



<貸し出しする部屋>

約6畳フローリングの完全個室。クローゼット、ベランダ有。

角部屋で2方向に窓有り。陽当たり良し。

窓からは多摩川と田園都市線の電車が見えます。

光ケーブル無線LAN完備(無料)。



<家賃等>

65,000円。

敷金礼金は不要ですが、入居決定時にデポジットとして1ヶ月分の家賃をお預かりさせていただきます。(退去時に返却)

光熱費は別途折半。



<その他>

・喫煙不可。

・甘えん坊の猫が2匹いますので、猫好きの方。

・またエレピやギター、カホンなど楽器がいろいろあるので音楽好きな方大歓迎。



私は料理も趣味で、たまにルームメイトにふるまうのが楽しみのひとつです。

入居者は男性・女性どちらでも可。国籍も問いませんが、定職に就かれている方を希望します。

保証人は不要ですが身分証と実家の連絡先の提示をお願いします。



質問、見学希望等ございましたらお気軽にご連絡ください。



その際、必ず以下を明記してください。



・性別

・職業

・現在の住まいの形態(一人暮らし、実家、シェア

ど)

・面談、内見可能日

・入居希望日



よろしくお願い致します。

-----------------------------------------------------------

6 mats room will be available from 5/7/2013



only 2 minutes to walk to futako-tamagawa sta.

you can go to Shibuya on Den-en toshi line in only 10 minutes.

the apartment is located near the Tama river, really nice for joggin

g or cycling.

the room is wooden floored and has balcony and wardrobe space.



65,000yen /month 65,000yen deposit(refundable)

plus half of utility costs (electricity, gas, and water.

about 7,000-8,000yen each/month)

wi-fi is free

male or female is ok, someone who can keep clean & tidy

non smoker

cat lover(i have two cats)

music lover(i have some musical instruments and you can use them)



thank you!