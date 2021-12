ルームシェア(アクセス抜群)

新子安駅、京急新子安駅徒歩8分 大口駅徒歩7分、

品川まで電車で22分、新橋まで30分です、

横浜駅まで6分、新横浜まで6分、アクセスは大変便利です。

和室 6帖 家賃47,000円、光熱費8,000円/月;洋室 7帖 家賃52,000円、光熱費8,000円/月。

デポジット家賃1ヵ月分お預かりします。

お預かりしているデポジットは、問題なければ退後に全額返金します。

JR/京急3駅利用可能、インターネットのアクセス可能,24時間ゴミだし可、浄水機付、宅配ボックス、24時間セキュリティー管理です。

近くスーパー、コンビニあり、買い物には便利です。

非喫煙者を希望しています。

ご連絡お待ちしております。

Nice, clean, cozy rooms are available which are located in Yokohama (also close to Tokyo).

The apartment has 3 bedrooms and a living room.

Now two bedrooms are available. Japanese style, Size: 11 square meters, rent is 47,000 /month;western style, Size: 13 square meters, rent is 52,000 /month.

Internet access is available, Wonderful access.8 min to Shinkoyasu on foot (JR Keihintohoku line)

and Keikyu Shinkoyasu (Keikyu line). 7 min to Oguchi St.(Yokohama Line)6mins to Yokohama station by train. 22 min to Shinagawa station by train.5 mins walk to shopping mall, restaurant, etc. The utility fee is 8,000/month

Deposit: one month refundable. sorry, we prefer a non-smoker. If you’re interested in it, please contact me.

If you’ve any questions, feel free to ask me. Thanks!