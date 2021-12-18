ルームシェア(アクセス抜群)

|個室
|個室が提供できます
|喫煙/禁煙
|禁煙
|ニックネーム ?
|✓ まや
|地域
|? 横浜市 神奈川区
|投稿日
|2021/12/18 19:21
|更新の有無 ?
|
更新有り
2021/12/18 19:21
|家賃 ?
|55,000円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
詐欺に注意(読む)
相手にお金を送らないで!
[webメール]
新子安駅、京急新子安駅徒歩8分 大口駅徒歩7分、
品川まで電車で22分、新橋まで30分です、
横浜駅まで6分、新横浜まで6分、アクセスは大変便利です。
和室 6帖 家賃47,000円、光熱費8,000円/月;洋室 7帖 家賃52,000円、光熱費8,000円/月。
デポジット家賃1ヵ月分お預かりします。
お預かりしているデポジットは、問題なければ退後に全額返金します。
JR/京急3駅利用可能、インターネットのアクセス可能,24時間ゴミだし可、浄水機付、宅配ボックス、24時間セキュリティー管理です。
近くスーパー、コンビニあり、買い物には便利です。
非喫煙者を希望しています。
ご連絡お待ちしております。
Nice, clean, cozy rooms are available which are located in Yokohama (also close to Tokyo).
The apartment has 3 bedrooms and a living room.
Now two bedrooms are available. Japanese style, Size: 11 square meters, rent is 47,000 /month;western style, Size: 13 square meters, rent is 52,000 /month.
Internet access is available, Wonderful access.8 min to Shinkoyasu on foot (JR Keihintohoku line)
and Keikyu Shinkoyasu (Keikyu line). 7 min to Oguchi St.(Yokohama Line)6mins to Yokohama station by train. 22 min to Shinagawa station by train.5 mins walk to shopping mall, restaurant, etc. The utility fee is 8,000/month
Deposit: one month refundable. sorry, we prefer a non-smoker. If you’re interested in it, please contact me.
If you’ve any questions, feel free to ask me. Thanks!
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