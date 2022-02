個室ありシェアハウス☆家具家電付き!

角部屋・個室に空室がでました!

家具・家電付き(お部屋に専用冷蔵庫あり)で即入居可能

初期費用格安で生活スタート☆

那覇まで10分、有名ビーチまでも15分でどちらへもアクセスGood!



当物件は各個室と共用部があり、個室には家具・家電をはじめ、カーテン、無線LANのインターネットなど、生活に必要なものがそろっていて、カバンひとつでお引っ越ししてもその日から不自由なく暮らすことが可能!(部屋にはベッド、冷蔵庫、机、収納タンス、Wifiが含まれています。)

■通常家賃 42,000円/月

■毎月別途12,000円の施設使用料(光熱費,ネット, 日用品)がかかります。

■入居管理料 10,000円→現在無料キャンペーン中につき無料☆

施設使用料には水道、電気、ガス、インターネット、日用品代が含まれてます◎

入居にかかる初期費用合計:54,000円のみ



就職・転職等で他県から沖縄に引っ越して来て、初期費用を抑え、まずは一回スムーズに生活をスタートしたい方向け。(その間に仕事を見つけたり、新しい住居を見つける方もいます)

fareast Houseは沖縄で新生活を送る若者を応援いたします☆



Large private room available now!



Rent: 42,000 yen/month.

Utilities fee : 12,000 yen/month (Includes electricity, water, gas, internet, household things etc...)

Handling fee 10,000 yen→Only when you check in ←Now this is free!

Total moving cost is 54,000 yen only



No need deposit and guarantor.

Fully furnished, WIFI, private room.

Located on Urasoe city which is close to Naha city. 15 min to Naha city and beach resort by bus. Only a 5 min walk to the bus stop and grocery store from house.

Good safe environment in great location.



A room is completely private with a key, so you can protect your privacy.

The room includes bed, fridge, air-conditioner, closet, desk and chair, internet etc...

Showers and toilets will be shared.

Minimum contract is more than 1 month.

welcome foreign student and business man and women in Okinawa!