【広いお部屋】国際色豊かでアクセス便利な都立大学のシェアハウス

都立大学の一軒家で入居者を募集します。自由が丘も徒歩圏内です。

現在、フランス人、イギリス人、アメリカ人と日本人で暮らしています。



【所在地・最寄駅】

●東京都目黒区

→最強の東横線「都立大学」駅から徒歩9分

「自由が丘」駅までは徒歩16分

※電車なら渋谷まで9分。中目黒まで6分。横浜まで21分。

※駒沢公園までも歩いて行けます。

※目黒通りや自由通りも近く車のアクセスも便利です。



【物件の概要】

●2階建て戸建の6ldk(部屋は全て振り分け式です)

●緑道も近く環境豊かで閑静な住宅街

●春には遊歩道の桜が、秋には氷川神社のイチョウが季節を感じさせます

●商店街も近く、区画隣にコンビニあり、とても便利な場所です



【お貸しできる部屋】

●今回の募集とお家賃:

1階部分/和室6.0畳---6.0万円

2階部分/和室6.0畳+収納2.0畳+ベランダ---8.0万円

3階部分/洋室12.0畳+収納3.5畳---8.5万円



※光熱費とネット代---1.0万円

※デポジット---5.0万円(退出時に4.0万円お返し致します)



【共有部分】

●ダイニングリビングキッチン(広々とした15畳)

●電子レンジ、最新型大型冷蔵庫、 etc

●各自専用の食器棚スペース

●お風呂場(バスタブ・シャワー・給湯)

●洗面所(1階と2階の二か所)

●トイレ(1階と2階の二か所)

●バイク・自転車の駐輪場

●フリーワイヤレスインターネット (high speed)



【条件】

●国籍、年齢、性別は問いません

●他の居住者を尊重できて家賃の支払いに支障のない方



興味のある方からのメールをお待ちしています。

一度、内見していただれば静かな環境を実感していただけると思います。





返信を差し上げても迷惑メールフォルダに届く可能性があります。

迷惑メールに振り分けられていないか確認してください。

もしくはメールアドレスに直接ご連絡ください。

興味をもたれた方、またはご質問等ある方は、お気軽に連絡を下さい。





For creator@ Close to Shibuya



in toritsu-daigaku.easy access to shibuya (9 mins by train).

quiet residential area. popularity and convenient location.

toyoko line (from shibuya to yokohama) is popular.



9 min walk to toritsu-daigaku station.

you can go to komazawa-park,jiyugaoka,etc...

there is a convenience store in the one block of the house. 4 private bedrooms for rent.



common space & facility:

- spacious living & dining room with a kitchen(15mats)

- bathroom (shower & bathtub)

- 2 wash basins

- 2 toilets (separeted from bathroom)

- parking

- wi-fi internet (high speed)



we share a refrigerator, tableware,

preparation utensils, washing machine, vacuum cleaner, etc.



rent

room203:80,000/m. 6.0mats room+2.0 cabinet and veranda



monthly utility and internet 10,000 yen for each. (exceeded cost will be allocated)

deposit 50,000(refundable40,000).all amenities near. no key money.

calm people only.



The person leasing the house, is a magazine publisher.

Other house-mates include a male room makeup and translator.

mail

Please feel free to contact me by e-mail if you are interested in.

I will give you further information.