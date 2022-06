シェアメイト募集　西船橋駅3分

西船橋駅より3分。個人でシェアをはじめて25年目です。部屋を貸すだけではなく、リビングルームでの交流を通しての共同生活をだいじにしてシェアを行っています。ホテルのような清掃等のサービスはありません。皆で協力しての生活です。

私は日本人オーナーで一緒に生活しています。

日本人女性社会人2名が現在のルームメイトです。国籍、年齢、性別問いません。日本語教えます。

4.3畳4万円(光熱費込み) 4.7畳4万5千円(光熱費込み)の部屋が空いています。

個室鍵付き。 隣に、スーパー、スポーツクラブ、セブンイレブン、100円ショップ等あり便利です。”レクセルプラザ西船橋”をyou tube で検索してください。マンションの案内動画があります。オートロック、宅配ボックス、有料駐車場空きあります。

fully furnished mansion, 3 minutes walk from nishi-funabashi station (chiba)

from nishi-funabashi to tokyo station is 25 minutes, to takadanobaba station is 37 minutes

rental:

1. 40,000/month (including utilities ). 4.3-mat-room available

2. 50,000/month (including utilities). 6.0-mat-room available

private room with key. 3LDK flat,10th floor,

one month refundable deposit. no key or gift money required. 24- internet, all-furnished, short term ok

any nationality ok, japanese ok, student welcome! I am japanese owner, japanese language teacher.