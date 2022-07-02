即入居可!　二子玉川徒歩2分 日当り抜群 6畳フローリング個室(2面採光)

|個室
|個室が提供できます
|喫煙/禁煙
|禁煙
|ニックネーム ?
|✓ samira
|地域
|? 東京都 世田谷区
|投稿日
|2022/07/02 11:05
|更新の有無 ?
|
更新有り
2022/07/02 11:10
|家賃 ?
|66,000円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
詐欺に注意(読む)
相手にお金を送らないで!
[webメール]
English follows after Japanese
and welcome Rakuten worker!
3LDKを私(女性/会社員)が2室(仕事部屋兼物置と寝室)、
ルームメイトが1室、という形でシェアしてきました。
ルームメイトが退去したため、現在新たなルームメイトを募集しています。
場所は、巨大ショッピングセンターのライズ、すぐ目の前。
駅から徒歩たった2分のところにあるマンション、なのにとっても静かです。
マンションから蔦屋家電や109シネマズ、楽天株式会社までは徒歩5分!
また、徒歩1分で多摩川の河原という、とても恵まれた環境にあります。
河川敷には遊歩道があり、ジョギングやサイクリングに最適です。
<間取り>
3LDK(マンションの3階)
リビングダイニング約12畳。
(調理器具、食器等は完備していて自由に使えます)
バストイレ別。
<貸し出しする部屋>
約6畳フローリングの完全個室。クローゼット、ベランダ、
エアコン、ベッド、デスク有。
(ベッド、デスクは撤去可)
角部屋で2方向に窓有り。陽当たり良し。
窓からは多摩川と田園都市線の電車が見え、
夕暮れ時は室内が夕日で美しく染まります。
光ケーブル無線LAN完備(無料)。
寝具、カーテンも無料お貸し出し可能ですので、
すぐに暮らせます。
<その他>
オートロック、宅配ボックス。
<家賃等>
66,000円。
敷金礼金は不要ですが、入居決定時に
デポジットとして1ヶ月分の家賃をお預かりさせていただきます。(退去時に返却)
光熱費は別途折半。
入居月の家賃は日割り。
<その他>
・喫煙不可。
・エレピやギター、カホンなど楽器がいろいろあるので音楽好きな方大歓迎。
入居者は男性・女性どちらでも可。国籍も問いませんが、
定職に就かれている方を希望します。
保証人は不要ですが身分証と実家の連絡先の提示をお願いします。
質問、見学希望等ございましたらお気軽にご連絡ください。
その際、必ず以下を明記してください。
・性別
・職業
・現在の住まいの形態(一人暮らし、実家、シェアなど)
・面談、内見可能日
・入居希望日
よろしくお願い致します。
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6 mats room will be available
only 2 minutes to walk to futako-tamagawa sta.
you can go to Shibuya on Den-en toshi line in only 10 minutes.
the apartment is located near the Tama river, really nice for jogging
or cycling.
and it takes 5 minutes walk to Rakuten.
the room is wooden floored and has balcony and wardrobe space.
66,000yen /month 66,000yen deposit(refundable)
plus half of utility costs (electricity, gas, and water.
about 8,000yen each/month)
wi-fi is free
male or female is ok
someone who can keep clean & tidy
non smoker
music lover(i have some musical instruments and you can use them)
thank you!
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