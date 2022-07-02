即入居可!　二子玉川徒歩2分 日当り抜群 6畳フローリング個室(2面採光)

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and welcome Rakuten worker!



3LDKを私(女性/会社員)が2室(仕事部屋兼物置と寝室)、

ルームメイトが1室、という形でシェアしてきました。

ルームメイトが退去したため、現在新たなルームメイトを募集しています。



場所は、巨大ショッピングセンターのライズ、すぐ目の前。

駅から徒歩たった2分のところにあるマンション、なのにとっても静かです。

マンションから蔦屋家電や109シネマズ、楽天株式会社までは徒歩5分!



また、徒歩1分で多摩川の河原という、とても恵まれた環境にあります。

河川敷には遊歩道があり、ジョギングやサイクリングに最適です。



<間取り>

3LDK(マンションの3階)

リビングダイニング約12畳。

(調理器具、食器等は完備していて自由に使えます)

バストイレ別。



<貸し出しする部屋>

約6畳フローリングの完全個室。クローゼット、ベランダ、

エアコン、ベッド、デスク有。

(ベッド、デスクは撤去可)



角部屋で2方向に窓有り。陽当たり良し。

窓からは多摩川と田園都市線の電車が見え、

夕暮れ時は室内が夕日で美しく染まります。



光ケーブル無線LAN完備(無料)。



寝具、カーテンも無料お貸し出し可能ですので、

すぐに暮らせます。



<その他>

オートロック、宅配ボックス。



<家賃等>

66,000円。

敷金礼金は不要ですが、入居決定時に

デポジットとして1ヶ月分の家賃をお預かりさせていただきます。(退去時に返却)

光熱費は別途折半。

入居月の家賃は日割り。



<その他>

・喫煙不可。

・エレピやギター、カホンなど楽器がいろいろあるので音楽好きな方大歓迎。



入居者は男性・女性どちらでも可。国籍も問いませんが、

定職に就かれている方を希望します。

保証人は不要ですが身分証と実家の連絡先の提示をお願いします。



質問、見学希望等ございましたらお気軽にご連絡ください。



その際、必ず以下を明記してください。



・性別

・職業

・現在の住まいの形態(一人暮らし、実家、シェアなど)

・面談、内見可能日

・入居希望日



よろしくお願い致します。

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6 mats room will be available



only 2 minutes to walk to futako-tamagawa sta.

you can go to Shibuya on Den-en toshi line in only 10 minutes.

the apartment is located near the Tama river, really nice for jogging

or cycling.



and it takes 5 minutes walk to Rakuten.



the room is wooden floored and has balcony and wardrobe space.



66,000yen /month 66,000yen deposit(refundable)

plus half of utility costs (electricity, gas, and water.

about 8,000yen each/month)



wi-fi is free



male or female is ok

someone who can keep clean & tidy

non smoker

music lover(i have some musical instruments and you can use them)



thank you!