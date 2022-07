6月入居可能!テラスハウス本町 駅近 家具付き 広々キッチン アクセス便利

☆大都会のシェアハウス☆

早い者勝ち ‼︎



6月から入居される方募集です

即入居も可能です。

短期可 1週間貸しもできます。

日割りできます

相談応じます。

家具付き 屋上あり

クローゼットあり

アクセス便利!!



心斎橋駅徒歩5分

四ツ橋駅徒歩7分

本町駅徒歩3分





家賃 38,000円

光熱費 7.000円

礼金3万円



即入居可

*2人入居要相談

_ _ _ _ _ _ _ _



(設備)

屋上 BBQ付き

お風呂トイレ完備

3口キッチン

洗濯機・冷蔵庫あり

クローゼットあり

(共有スペース)

ダイニング

お風呂 トイレ

屋上

(周辺情報)

御堂筋大通りすぐ

コンビニ近くに有り

心斎橋大丸徒歩10分

アメリカ村徒歩10分

おしゃれなカフェ・レストラン多数あり



(シェアハウス内)

男女3名(24歳から27歳)



(入居条件)

入居時面談あり

海外の方は日常日本語会話ができる程度

パスポートの提示必須

20代から30代まで



Furnished house in Shinsaibashi

for rent 38,000yen (including utility 7,000yen)

deposit 30,000yen (no return)

VERY convenient

turnkey apartment



(place)

shinsaibashi st is 5min walk

convenience store is just right there

Daimaru 10min walk

America town 10min walk



(facility)

5 rooms, living room, bathroom ,2toilets

rooftop BBQ

kitchin



(occupancy)

20~30 years old only

a daily conversation

show passport





決まり次第締め切ります。