大森駅12分/平和島5分 3LDK 家賃44,000円

新しいルームメイト募集中!

Looking for a new roomie~



アクセス:平和島駅より徒歩5分、大森駅より徒歩13分

家賃:¥44,000 (水道光熱費は別)

入居可能時期:2020年3月21日〜

同居人:20代後半男性二人(日、韓)



✔︎ 前のイタリア人のルームメイトがコロナで急遽帰国したため、新しく募集してます。

✔︎ 写真の部屋になりますが、家具付きで、とても眺めが良いです!

✔︎ 1階コンビニ、ドンキ、スーパー、温泉、商店街、郵便局など凄く便利な立地。

✔︎ Can speak English, Chinese, and Korean as well.