新宿から2駅!! 即入居10畳部屋

☆★入居者募集!★☆

東京中心部にある住み心地抜群のお部屋の入居者を募集します。

即入居が可能です。

都心主要地へのアクセスも最高でどこに行くにもとても便利です。

都心にありながらとても閑静な住宅地にある戸建て物件です。

コンビニ、スーパー、レストラン、銀行、郵便局も近くにあります。



【家賃】

60,000円

【アクセス】

新宿駅からたった2駅の中野坂上駅(東京メトロ丸の内線、都営大江戸線)から徒歩6分

新宿駅まで自転車で約12分



【部屋について】

10畳フローリング

家具付き(ベッド、机、収納、引き出し、棚、鏡、冷蔵庫、ソファ)

エアコン付

Wi-Fi無料



【共用スペース】

トイレ、浴室、洗濯機、キッチンは共用となります。

光熱費は他の4人の入居者と等分して支払いになります。



内覧もできますので、ぜひお気軽にご連絡ください!



------------------------------------------------------------------------------------

★☆Available now☆★

A private room of the cozy house located in the central Tokyo is available now.

The house has a great access to downtown Tokyo.

The neighborhood is a very quiet residential area and it is close to everything. (convenient store, supermarket, restaurants, banks, post office)



【Rent】

60,000 yen/month

【Location】

Only 6 mins walk to Nakanosakaue station (Tokyo Metro Marunouchi Line, Toei Oedo Line) that is only 2 stops from Shinjuku station

About 12 mins bike-ride to Shinjuku station



【Room descriptions】

10 mat flooring room

Furnished (bed, desk, wardrobe, chest, shelf, mirror, fridge)

Air conditioner

Free Wi-fi



【Common area】

Share toilet, bathroom, washing machine and kitchen

Share Utilities with 4 other residents





Feel free to contact for a viewing!