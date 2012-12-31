一人でゆったり、ワーキングスペースお探しの方、オフィスシェアしませんか。 名古屋中区上前津2丁目

|喫煙/禁煙
|禁煙
|ニックネーム ?
|Mondo
|地域
|? 名古屋市 中区
|最寄り駅
|
名古屋市営地下鉄名城線 上前津
名古屋市営地下鉄鶴舞線 上前津
|投稿日
|2021/11/20 11:17
|家賃 ?
|18,000円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
詐欺に注意(読む)
相手にお金を送らないで!
[webメール]
栄、名古屋駅にアクセスが容易なロケーションにある1～6人で使用できるシェアオフィスです。室外に共有トイレ、簡易キッチンがあります。
- 共有デスク
- ラップトップ用ロッカー(サイズ:38×27×27)
- インターネット(光)、Wifi完備
- 電気代
-トイレ(和式)
- 簡易キッチン: 冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機
オプションとして
- 共有スペース(ミーティングルーム、セミナールームとしてもお使いいただけます)
- 倉庫スペース(追加料金/ 応相談)
- オンラインショップ用配送デスク(追加料金/ 応相談)
用途:
デスクシェア/ シェアオフィス/ オンラインショップ/ 倉庫
<使用時間> 9:00~18:00 (応相談)
<保証金なし>
<月額賃料>
- ¥18,000 (1名)
- ¥35,000 (2名)
- 3名以上応相談
詳しくは問答マーケティングまでお問合せください。
Email:
電話:(052)331-3799
Office Share Downtown Nagoya
Location that is easily accessible to Kamimaezu Station. Includes shared toilets <Japanese style> and small kitchen.
USAGE
- Shared desk
- Laptop Locker (Size:38×27×27)
- Internet Hikari (Wifi)
- Electricity
- Toilet (Japanese style)
- Small kitchen: refrigerator, microwave oven, washing machine
OPTION
- Shared Meeting Room & Seminar Room
- Warehouse (Additional fees/ Negotiable)
- Shipping station for an online shop (Additional fees/ Negotiable)
Best for:
- Startups
- Online shop
- Warehouse
<Open Hours> 9:00~18:00(Negotiable)
<No deposit money>
<Monthly Rental Fees>
- ¥18,000 (1 people)
- ¥35,000 (2 people)
- Negotiable for 3 or more people
For more information, please contact Mondo Marketing.
Email:
Telephone: (052) 331-3799
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