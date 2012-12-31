一人でゆったり、ワーキングスペースお探しの方、オフィスシェアしませんか。 名古屋中区上前津2丁目

No.226268 オフィスシェア貸
喫煙/禁煙 禁煙
ニックネーム ? Mondo
地域 ? 名古屋市 中区
最寄り駅
投稿日 2021/11/20 11:17
家賃 ? 18,000円(月額)
性別 気にしない ?
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栄、名古屋駅にアクセスが容易なロケーションにある1～6人で使用できるシェアオフィスです。室外に共有トイレ、簡易キッチンがあります。

- 共有デスク
- ラップトップ用ロッカー(サイズ:38×27×27)
- インターネット(光)、Wifi完備　　
- 電気代
-トイレ(和式)
- 簡易キッチン: 冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機　

オプションとして
- 共有スペース(ミーティングルーム、セミナールームとしてもお使いいただけます)
- 倉庫スペース(追加料金/ 応相談)
- オンラインショップ用配送デスク(追加料金/ 応相談)

用途:
デスクシェア/ シェアオフィス/ オンラインショップ/ 倉庫

<使用時間>　9:00~18:00 (応相談)
<保証金なし>
<月額賃料>
- ¥18,000 (1名)
- ¥35,000 (2名)
- 3名以上応相談

詳しくは問答マーケティングまでお問合せください。
Email:
電話:(052)331-3799

Office Share Downtown Nagoya
Location that is easily accessible to Kamimaezu Station. Includes shared toilets <Japanese style> and small kitchen.

USAGE
- Shared desk
- Laptop Locker (Size:38×27×27)
- Internet Hikari (Wifi)
- Electricity
- Toilet (Japanese style)
- Small kitchen: refrigerator, microwave oven, washing machine

OPTION
- Shared Meeting Room & Seminar Room
- Warehouse (Additional fees/ Negotiable)
- Shipping station for an online shop (Additional fees/ Negotiable)

Best for:
- Startups
- Online shop
- Warehouse

<Open Hours>　9:00~18:00(Negotiable)
<No deposit money>
<Monthly Rental Fees>
- ¥18,000 (1 people)
- ¥35,000 (2 people)
- Negotiable for 3 or more people

For more information, please contact Mondo Marketing.
Email:
Telephone: (052) 331-3799

オフィスシェア 間取図
間取図
オフィスシェア 会議室
会議室
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