11月入居可能!テラスハウス本町 駅近 家具付き 広々キッチン アクセス便利

|個室
|個室が提供できます
|喫煙/禁煙
|禁煙
|シェアハウス ?
|✓ さらさら
|地域
|? 大阪市 中央区
|最寄り駅
|
大阪市営地下鉄御堂筋線 心斎橋
大阪市営地下鉄四つ橋線 本町
大阪市営地下鉄四つ橋線 四ツ橋
大阪市営地下鉄中央線 本町
大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 心斎橋
|投稿日
|2021/11/29 13:50
|更新の有無 ?
|
更新有り
2021/11/29 13:50
|家賃 ?
|42,000円(月額)
|性別
|気にしない ?
|連絡先 ?
|
詐欺に注意(読む)
相手にお金を送らないで!
[webメール]
☆大都会のシェアハウス☆
早い者勝ち ‼︎
11月から入居される方募集です
即入居も可能です。
短期可 1週間貸しもできます。
日割りできます
相談応じます。
家具付き 屋上あり
クローゼットあり
アクセス便利!!
心斎橋駅徒歩5分
四ツ橋駅徒歩7分
本町駅徒歩3分
家賃 42,000円
光熱費 7.000円
礼金3万円
*11月入居可
即入居可
*2人入居要相談
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(設備)
屋上 BBQ付き
お風呂トイレ完備
3口キッチン
洗濯機・冷蔵庫あり
クローゼットあり
(共有スペース)
ダイニング
お風呂 トイレ
屋上
(周辺情報)
御堂筋大通りすぐ
コンビニ近くに有り
心斎橋大丸徒歩10分
アメリカ村徒歩10分
おしゃれなカフェ・レストラン多数あり
(シェアハウス内)
男女3名(24歳から27歳)
(入居条件)
入居時面談あり
海外の方は日常日本語会話ができる程度
パスポートの提示必須
20代から30代まで
Furnished house in Shinsaibashi
for rent 49,000yen (including utility 7,000yen)
deposit 30,000yen (no return)
VERY convenient
turnkey apartment
(place)
shinsaibashi st is 5min walk
convenience store is just right there
Daimaru 10min walk
America town 10min walk
(facility)
5 rooms, living room, bathroom ,2toilets
rooftop BBQ
kitchin
(occupancy)
20~30 years old only
a daily conversation
show passport
決まり次第締め切ります。
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