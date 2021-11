国際通り近くシェアハウス2名のみ

敷金や礼金なし!移住者大歓迎!



2021年那覇市浮島通りに女性専用のシェアハウスをopenしました。個室が2つあり、一部屋空きがあります。

写真にて確認お願いします。

居住者が2名だけなので、とても静かに自由に過ごせます。



短期〜長期の方までこの機会にお得にご利用ください!



◇こんな方におすすめ◇

少人数のシェアハウスを探している方!

移住したばかりでこれから仕事を探す方、不動産の審査が不安な方。



沖縄移住希望でとりあえず落ち着くまでの宿泊先を探している方や、初期費用安く済ませたい方、国際通り付近に住んで通勤時間を短縮したい方、外国人の方など、どなたでも受け入れ可能です。Very Welcome to tourist, student, foreigner etc...



◇設備◇

WIFI有り!(Softbank Air)

-キッチン

冷蔵庫、IHキッチン、電子レンジ、炊飯器、ポット、トースター、鍋一式、調理器具、食器

-シャワー室

シャワーのみ(浴槽はすいません無いです)



-リビング

ソファー、テーブル、TV



-Room1 36000円

-Room2 12.3㎡/2名使用の場合 25000/1人

個室として使用の場合40000円

2段ベッド1台、小テーブル、荷物置き、エアコン、観葉植物





※住民票移動可能※

※保証人や、勤務先の記入不要※

◇近隣商業施設◇

★セブンイレブン新天地浮島店まで徒歩1分30

★ファミリマート国際通り中央店まで徒歩約4分

★センベロ店舗まで1分

★牧志公設市場まで徒歩2分

★国際通りまで徒歩3分

◎ワインバーやお洒落な居酒屋さんすぐ目の前です!!



■保証金不要

■入居時事務手数料10000円→無料キャンペーン中!

(退去時の清掃費も上記に含まれています)

■光熱費共益費 (合計10000円/月)

(共益費の中に、シャンプー、リンス、洗濯洗剤、キッチン洗剤、掃除用具、トイレットペーパー、ティッシュ、定期的に入る清掃込み)



◇オーナーについて◇

You can send me inquiry with English.

こちらの投稿を見ていただき有り難うございます。私は海外が好きで(20ヶ国旅しました。オーストラリア、ニュージーランドワーホリ経験あり)

海が大好きです。沖縄でツアーガイドの仕事をしていた経験もあり、移住者の方、海外の方大歓迎です。

もちろんうちなんちゅの方も大歓迎です。